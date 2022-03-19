هل يمكن إلزام السفير الإيراني الحضور للبرلمان العراقي لمناقشة قصف أربيل..خبير قانوني يوضح

2022/03/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، إمكانية حضور السفير الإيراني جلسة البرلمان العراقي على خلفية استهداف أربيل بـ 12 صاروخا.

وقال التميمي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "من حق البرلمان استدعاء أي شخص ومسائلته وأن يستفسر عن أي شيء وذلك وفقا للصلاحيات التي منحها الدستور العراقي لممثلي الشعب".

وأضاف ان "استعداء السفير الإيراني إلى قبة البرلمان أمر يتوقف على قبول السفير الحضور من عدمه باعتباره يحظى بالحصانة الدبلوماسية التي تسمح له بعدم الحضور لأي جهة تدعوه ما لم يرغب بذلك".

وأشار التميمي إلى ان "الاعتداء الذي تعرضت له كردستان يتيح للعراق المطالبة بالتعويض من إيران ورفع شكوى أمام مجلس الأمن ومساءلة إيران ومطالبتها بالتعويض، وفق للقانون العراقي والقوانين الدولية".

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