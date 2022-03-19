صفقة إنهاء الحرب.. ثلاث نقاط شائكة بين روسيا وأوكرانيا

2022/03/19 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تعثر القوات الروسية في حربها ضد جارتها، تظهر مؤشرات على تسوية وتقدم في محادثات السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

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