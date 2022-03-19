الشرطة اولاً في ختام بطولة اندية بغداد بالتايكواندو

2022/03/19 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تصدر نادي الشرطة جدول ترتيب الفرق ببطولة اندية بغداد للمتقدمين بالتايكواندو وجاء الكهرباء ثانيا ً والحدود ثالثاً بعد منافسات قوية بين الاندية المشاركة.وقال رئيس اتحاد اللعبة ابراهيم البهادلي في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “هذا التجمع افرز العديد من المواهب الجيدة التي ستخدم المنتخب الوطني الذي يستعد للبطولات الخارجية والاهم الحصول على […]

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