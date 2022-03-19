2022/03/19 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور أقمار صناعية التقطها "ماكسار تكنولوجيز" عمليات حفر يقوم بها الجيش الروسي قرب العاصمة الأوكرانية، كييف وبالتحديد إلى الشمال الغربي من المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور أقمار صناعية تكشف ما يحفره الجيش الروسي قرب كييف بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور أقمار صناعية تكشف ما يحفره الجيش الروسي قرب كييف بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).