العمل: العمالة الأجنبية تدخل الى العراق بتأشيرة سياحية

2022/03/19 | 10:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، من دخول أغلب العمال الأجانب غير الشرعيين إلى البلاد بتأشيرة سياحية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالَ معاون مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة شكلت فريق عمل لدراسة إمكانية تفعيل مذكرات التفاهم […]

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