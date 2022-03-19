عالم جديد شجاع - ألدوس هكسلي - محمد زكريا توفيق

2022/03/19 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو ألدوس هكسلي؟ولد ألدوس ليونارد هكسلي يوم 26 يوليو 1894، في ساري إنجلترا.



الابن الثالث للدكتور ليونارد هكسلي وجوليا أرنولد.



جزء من سلسلة طويلة من العلماء والمفكرين.



كان جده توماس هنري هكسلي يحمل لقب "حارس داروين الأمين"، لدفاعه الشرس عن نظرية التطور، وشغفه بتدريس التقدم العلمي الفيكتوري للطبقات العاملة في بريطانيا.



ألدوس هكسلي يمت أيضا بصلة القرابة إلى الشاعر ماثيو أرنولد، من جانب ......





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