المسئولون عن غزو العراق مجرمو حرب يعاقبون روسيا! - سعيد مضيه

2022/03/19 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه ا1- تمييز انتقائي بين ضحايا العدوانكريس هيدجز صحفي تقصي مثل سيمور هيرش، يبحث عن الحقيقة متضامنا مع المقهورين في أميركا والعالم.



في تقصيه الجديد المنشور في (9 آذار2022) يفضح هيدجز اختلال المعايير في نظام الامبريالية المهيمنة والرياء الصارخ في ما تزعمه مقاومة الغزو العسكري ومناصرة الحرية.



نشر الحوار المتدن لهيدجز على الرابط أدناه، وتحت عنوان "اغتيال العدالة في الولايات المتحدة"، فضيحة ت ......





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