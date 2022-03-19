المنتخب الوطني يخوض وحدة تدريبية صباحية بحضور 31 لاعباً

2022/03/19 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاضَ المُنتخب الوطني، اليوم، وحدةً تدريبيّةً صباحيّة على أرضِ ملعب الشعب، وبمشاركة (31) لاعباً.وجاءت التمريناتُ بدنيّةً واستشفائيّة، ولمدة ساعةٍ كاملةٍ، وتنوعت من لاعبٍ إلى آخر حسب دقائق اشتراكهم في مُباراة أمس ضد منتخبِ زامبيا، وشملت أيضاً بعضَ الأمور الفنيّة بإشراف الجهاز الفني.وقد منح الجهازُ الفني للاعبي المُنتخبِ الوطني قسطاً من الراحةِ […]

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