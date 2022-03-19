السليمانية تستقبل 60 الف سائح بمناسبة نوروز

2022/03/19 | 10:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديرية سياحة السليمانية، السبت، عن استقبال 60 الف سائح لغاية الان بمناسبة أعياد النوروز، متوقعة ارتفاع العدد خلال الأسبوع الحالي.وقال مسؤول الإعلام في مديرية سياحة السليمانية داسيار محمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية جهزت جميع الأماكن السياحية لاستقبال السائحين للاحتفال باعياد نوروز منها مصايف دوكان واحمد اوة وجمي ريزان وسيتك […]

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