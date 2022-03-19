14 آذار ماتت فادفنوها - محمد علي مقلد

2022/03/19 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد لم تفتني مناسبة من مناسباتها.



كنت متحمساً لها لأنها شفت غليل الشعب من ظلم نظام الوصاية.



فضيلتها أنها استنهضت اللبنانيين الغاضبين وجمعتهم في أكبر حشد عرفه تاريخ لبنان استنكاراً لاغتيال رفيق الحريري، ورداً على من تجمعوا في الثامن من آذار مغتبطين باغتيال رئيس حكومتهم وموجهين شكرهم إلى نظام البعث الأسدي الاستبدادي.شاركت في جميع مناسباتها وكتبت مع كل مناسبة منها مقالة في نقد قياداتها، لأنها است ......





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