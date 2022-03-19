لماذا تتبجح إيران بضرب أربيل؟ - حميد الكفائي

2022/03/19 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_الكفائي اعتادت إيران أن تتنصل عن مسؤوليتها عن الهجمات التي تستهدف مواقع أمريكية أو عراقية أو خليجية، وتدَع ميليشياتها في العراق واليمن ولبنان أن تعلن مسؤوليتها عنها، أو على الأقل تدع الاعتداء يمر دون أن يدعي أحد المسؤولية عنه، كي تتجنب تحميلها المسؤولية المباشرة.لكنها أعلنت هذه المرة، بإصرارٍ وتبجح، أن حرسها (الثوري) ضرب "وكرا صهيونيا" في أربيل بإثني عشر صاروخا بالستيا! فما سر هذا الاعتراف الص ......





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