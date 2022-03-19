بعيدا عن الاعلام.. البلداوي يكشف عن حوارات “جدية وإيجابية” بين الاطار والتيار

2022/03/19 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلدوي, السبت , عن وجود حوارات جدية وإيجابية بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري, مشيرا الى ان الطرفين اتفقا على ان تكون الحوارات بعيدة عن الاعلام وذلك لحساسية الوضع المرحلة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البلداوي في تصريح لـ / […]

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