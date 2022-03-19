نائب: حكومة الكاظمي تدير الدولة بطريقة بوليسية

2022/03/19 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقد عضو مجلس النواب محمد البلداوي، السبت ، حكومة رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان حكومته تدير الدولة بطريقة بوليسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الكاظمي لم تقدم حتى الآن أي شيء سوى استمرار الأسلوب البوليسي […]

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