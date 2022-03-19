بلينكن يعلق على تصريح بوتين حول فطائر كبد الأوز والمحار: يجلس في قصوره بعد أن جمع المليارات

2022/03/19 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لافتا إلى أن الأخير يجلس في قصوره بعد أن جمع المليارات.

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