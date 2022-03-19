جمعية اللوكيميا تقرع ناقوس الخطر بشأن 2500 مريضا يواجهون الموت البطيء

2022/03/19 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد رئيس جمعية مرضى اللوكيميا في العراق محمد كاظم جعفر ، السبت، أن مرضى سرطان الدم يواجهون الموت البطيئ جراء شحة الأدوية وغلاء الأسعار الأخرى، محذرا من خطر محدق قد يطال مرضى السرطان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحالة ستكون كارثية […]

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