ما هي الفوائد التي تحققت من القمة الثلاثية للعراق؟ - عاجل

2022/03/19 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي العراقي وسام التميمي، اليوم السبت، ان القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، لم تجلب أي فوائد حقيقية حتى اللحظة.

وقال التميمي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "لا فوائد حقيقية للعراق من القمة الثلاثية، خصوصاً ان القمة اجريت بين دول ضعيفة اقتصاديا في وقت يحتاج فيه العراق الى دول صناعية كبرى للنهوض بواقعه الاقتصادي".

وأضاف ان "توريد النفط الى الاردن ومن ثم الى مصر سيجعل العراق الخاسر الاول بهذه الاتفاقية، خصوصا وان النفط سيباع بأقل من سعر اوبك او المطروح في الاسواق، ولهذا العراق سيكون الخاسر الاول بمعادلة القمة الثلاثية، حيث ان الاتفاق مع دول ضعيفة اقتصاديا لن يعود للعراق بمردودات مالية، ولن يؤدي الى اعمار مناطقه".

أشار التميمي الى انه "رغم مرور فترة زمنية على القمة الثلاثية، لكن لا نتائج على الأرض من فوائد من هذه القمة للعراق، ولهذا هي تصب فقط في صالح مصر والأردن، كما هي سياسية اكثر مما هي اقتصادية".

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