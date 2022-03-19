2022/03/19 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن اتفاق جديد بين بغداد وأربيل يخص النفط ورواتب موظفي اقليم كردستان.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، دانا جزا، لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم 250 ألف برميل من النفط لم تلتزم به بغداد".

وأضاف جزا، أن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت متعاونة، ولكن هناك أطرافا سياسية حاولت عرقلة التوصل لاتفاق".

وتابع، أن "اتفاقا جديداً يلتزم بالدستور والقانون سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار موازنة العام الحالي"، مشدداً على "ضرورة أن يراعي الدستور والقانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اتفاق جديد بين بغداد وأربيل يخص النفط ورواتب موظفي كردستان - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اتفاق جديد بين بغداد وأربيل يخص النفط ورواتب موظفي كردستان - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).