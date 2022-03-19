أوكرانيا تواجه أزمة

2022/03/19 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، الجمعة، من أن مكافحة "العدد الهائل" من القذائف والألغام غير المنفجرة في أوكرانيا، ستستغرق سنوات بعد انتهاء الحرب.

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