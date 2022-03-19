حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين

2022/03/19 | 11:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الاثنين المقبل.وذكرت الهيئة في بيان، أن “الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى فالطقس غائم جزئيا واحيانا غائما، و درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى […]

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