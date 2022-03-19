السعدي : الشركات الكردية تعمل بغطاء لرؤوس أموال اسرائيلية

2022/03/19 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي , السبت , ان الوجود الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بات واضحا ولايحتاج الى تدقيق اواثبات, مشيرا الى انه ليس من المستبعد جدا ان تكون الشركات الكردية العاملة في الوسط والجنوب هي غطاء لاستثمارات رؤوس أموال إسرائيلية.تابع قناة “المعلومة ” […]

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