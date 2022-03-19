برلماني: ثلاثة قوانين مهمة يسعى مجلس النواب لإقرارها

2022/03/19 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة السيادة النائب أحمد مظهر الجنابي، اليوم السبت، أن البرلمان يسعى لإقرار ثلاثة قوانين مهمة.

وقال الجنابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك جملة من القوانين التي يسعى مجلس النواب لاقرارها وأهمها قانون الموازنة ومجالس المحافظات وتعديل بعض الفقرات في قانون العفو العام وطرحه أمام مجلس النواب ".

وأشار الى أن"قانون العفو العام ليس بمعنى العفو عن الإرهابيين ،ولكن هناك مظلومين في السجون لا بد من النظر الى مظلوميتهم "، لافتاً الى أن"قانون مجالس المحافظات لم يتم التصويت عليه في الدورة السابقة ".

وأضاف الجنابي أن "قانون مجالس المحافظات سيطرح مجدداً لإجراء التعديلات ،وهي موجودة ضمن الدستور"، موضحاً أنه "ومنذ العام 2013 لم تجر انتخابات لمجلس المحافظات ،وهناك حاجة لتفعيل القانون لاستكمال الاستحقاق الدستوري ".

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