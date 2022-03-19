البنتاغون: اميركا لن تنخرط في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا

2022/03/19 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا، وأكد أنه لا أحد يرغب في رؤية صراع بين دولتين نوويتين.وقال وزير الدفاع الأمريكي في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، موضحا أن ذلك “يعني أننا سندخل في […]

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