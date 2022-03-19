رسمياً.. السعودية تحتضن مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم

2022/03/19 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، أن مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم ستقام في السعودية.وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، أكد نقل مبارات العراق والإمارات المقرر إقامتها في 24 آذار من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى الرياض في المملكة العربية السعودية”.وأوضح أن “القرار […]

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