إعتقال 8 متهمين بطرفي مشاجرة أسفرت عن قتل ثلاثة اشخاص في بغداد

2022/03/19 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 8 متهمين من طرفي مشاجرة أسفرت عن قتل ثلاثة اشخاص بينهم اثنين من النساء وإصابة آخر جنوب شرقي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة بالسلاح الناري بمنطقة حي الزهراء في جسر ديالى التابعة الى قضاء المدائن، شرعت قوة بإمرة آمر اللواء الرابع ومفارز استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث تم تطويق المكان بأقل من نصف ساعة ومنع توسع الخلاف العشائري".

واضاف البيان ان مفارز الشرطة الاتحادية "إلقت القبض على ثمانية متهمين من اطراف النزاع الذي راح ضحيته ثلاث قتلى بينهم إمرأتين واصابة آخر، وضبط ثلاث بنادق كلاشنكوف المستخدمة في المشاجرة".واشار الى ان المتهيمن "تم احالتهم الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم ونقل القتلى بالتنسيق مع مفارز شرطة النجدة الى دائرة الطب العدلي برفقة مفارز وزارة الصحة".

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