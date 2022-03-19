محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2022/03/19 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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محافظ كربلاء المقدسة يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

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