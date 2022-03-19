2022/03/19 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم السبت، انطلاق الفعاليات الثقافية الرائدة لاحياء معالم العاصمة التراثية من زقاق المتنبي.وذكر بيان لأمانة بغداد ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “أمين بغداد رعى عرضاً مسرحياً كبيراً في زقاق المتنبي بعنوان ( كلكامش الذي رأى ) إخراج الفنان د.حسين علي هارف ويمثل لوحة فنية تعكس ارث […]

ظهرت المقالة من المتنبي..



أمانة بغداد تعلن إطلاق الفعاليات الثقافية لاحياء معالم العاصمة التراثية أولاً على ايرث نيوز.

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