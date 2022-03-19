الاتحاد: لن يُمرر رئيس الجمهورية دون حضورنا مع الإطار

2022/03/19 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ، السبت، أن منصب رئيس الجمهورية لن يمرر دون حضورنا الجلسة مع الإطار التنسيقي.وقال الشيخ في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تتطلب حضور الثلثين من أعضاء مجلس النواب”.وأضاف أن “الأرقام التي يتحدث عنها التحالف الثلاثي غير منطقية وليستت صحيحة إطلاقا”، مشير ا الى ان […]

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