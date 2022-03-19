لاعب تنس أوكراني يحمل السلاح لمواجهة الجيش الروسي.. هذا ما قاله

2022/03/19 | 11:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN قال الكسندر دولغوبولوف،‏ لاعب التنس الأوكراني السابق إنه سيدافع عن بلاده، مضيفًا أنه "سيقدم كل ما يستطيع" للجيش الأوكراني، الذي يواجه الغزو الروسي وقال دولغوبولوف إنه "لا يعتقد أن على جميع الناس مغادرة منازلهم لأن المدينة ستكون فارغة والجيش بحاجة إلى مساندة الشعب له."

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