أضرم النيران بكامل جسدها!.. إيقاف متهم للتحقيق بشكوى قدمتها زوجته بذي قار

2022/03/19 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أوقفت الشرطة، اليوم السبت، متهماً بإضرام النيران بجسد زوجته بحسب شكوى قدمتها في محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "امرأة في احدى مناطق ذي قار طلبت الشكوى ضد زوجها بتهمة حرقها".

وأضاف المصدر، أن "الشكوى تضمنت قيام الزوج بسكب البنزين عليها وحرقها والتسبب بحروق بكامل جسدها"، مؤكداً أن "الشرطة اوقفت الزوج للتحقيق معه".

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