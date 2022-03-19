الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية في سلسلة جبال مكحول

2022/03/19 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفذت قوة من اللواء ٥١ في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، السبت، عملية أمنية في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية شملت تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسلة مكحول ونهر دجلة”.وأضاف البيان، أن “قيادة قاطع عمليات صلاح الدين للحــشـد تواصل عملياتها الامنية […]

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