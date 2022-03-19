2022/03/19 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم التالي للغزو الروسي لأوكرانيا، خالف البابا فرنسيس البروتوكول وذهب مباشرة إلى السفارة الروسية في الكرسي الرسولي للمطالبة بالسلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدان الحرب دون الإشارة لروسيا أو بوتين.. دوافع البابا فرنسيس تثير انتقادات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدان الحرب دون الإشارة لروسيا أو بوتين.. دوافع البابا فرنسيس تثير انتقادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).