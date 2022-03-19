أربعة قتلى في تحطم طائرة عسكرية أميركية في النرويج

2022/03/19 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

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قتل أربعة أميركيين كانوا في طائرة عسكرية أميركية تحطمت في النرويج أثناء مشاركتها في تدريبات ينظمها الحلف الأطلسي، على ما أعلنت القوات المسلحة النروجية ،اليوم السبت.

وبعدما أفاد جهاز الطوارئ النرويجي الجمعة عن فقدان طائرة عسكرية أميركية عليها طاقم من أربعة أفراد، ذكرت وزارة الدفاع في بيان أن “شرطة نوردلاند أكدت صباح السبت مقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا في الطائرة، والأربعة أميركيو الجنسية على حد علم الشرطة” مضيفة “لم يكن هناك سوى أربعة أشخاص في الطائرة.

المصدر: AFP

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