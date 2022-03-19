2022/03/19 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية جنوب تكريت لمنع استغلالها من خلايا عصابات داعش الإرهابية.وذكر بيان للحشد ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي متمثلة باللواء ٣٥ ، والفوج الثالث في قيادة العمليات انطلقت بعملية أمنية جنوب تكريت”.وأضاف البيان ان “ألعملية شملت مسح […]

ظهرت المقالة الحشد يطلق عملية أمنية جنوب تكريت أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يطلق عملية أمنية جنوب تكريت) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يطلق عملية أمنية جنوب تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).