السليمانية تحتضن منافسات بطولة العراق الدولية للاناث بكرة الطاولة

2022/03/19 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انطلقت بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان، بطولة العراق الدولية للناشئات والشابات بكرة الطاولة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة الأولمبية، وبتوجيه من رئيس مكتبها التنفيذي الأستاذ رعد حمودي رصدت مبلغاً مالياً لدعم البطولة سعياً للمساهمة […]

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