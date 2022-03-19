خوشناو يكشف عن رؤية الاتحاد الوطني الكردساني بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة

2022/03/19 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم السبت، عن رؤية حزبة بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا انه لا ضير في حدوث توافق داخل المكونات الثلاثة بما يضمن سلامة الدولة العراقية.وقال خوشناو في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لديه تفاهمات كبيرة مع الاطار التنسيقي، وكان رأينا ومازال ان التقارب […]

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