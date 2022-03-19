مع اتساع المعارك.. زيلينسكي يدعو موسكو إلى محادثات “جدية”

2022/03/19 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم السبت، موسكو من عواقب تستمر “عدة أجيال” في حال واصلت هجومها على بلاده معتبرا أن الوقت حان لها لمناقشة السلام “جديا”، فيما أكدت القوات الروسية أنها دخلت مدينة ماريوبول المحاصرة منذ عدة أيام.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على فيسبوك وتم تصويره في شارع مقفر ليلا، إن “مفاوضات حول السلام والأمن في أوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها”.

وأضاف “حان الوقت للالتقاء.



حان وقت المناقشة.



حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا”، محذرا من أنه “بخلاف ذلك فإن الخسائر التي ستتكبدها روسيا ستصل إلى حد يتطلب عدّة أجيال لتتعافى منها”.

المصدر: AFP

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