الرياض تستضيف مباراة المنتخب العراقي ونظيره الاماراتي في تصفيات مونديال قطر

2022/03/19 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الآسيوي ،اليوم السبت، ان مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، المنقولة من العاصمة بغداد إلى أرض محايدة لأسباب أمنية، ستقام في العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل.

وقال الاتحاد الاسيوي في بيان، انه تقرّر نقل المباراة “من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى الرياض” إلى استاد الملك فهد الدولي، مبرراً ذلك بـ”الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة،حيث تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا”.

وتابع “بناء على التقييم، ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، تقرّر نقل المباراة إلى مكان محايد”.ش

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