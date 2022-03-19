سلطات الاحتلال تجيز - الخدمة الوطنية - لمواطنيها اليهود في البؤر الاستيطانية - مديحه الأعرج

2022/03/19 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 12/3/2022-18/3/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانسلطات الاحتلال لا تكتفي بإصدار التشريعات والقوانين الهادفة الى إضفاء شرعية على بؤر استيطانية اقيمت حسب أقوال الحكومة خلافا لقانون الاحتلال ، وذلك في سياق تطبيقها لقانون التسويات ، الذي صادقت عليه الكنيست الاسرائيلي في أيار من العام الماضي ، بل تذهب ابعد من ذلك في تشجيع منظمات ال ......





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