دروس مستخلصة من الثورة السورية - ثائر أبوصالح

2022/03/19 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح أولًا: مقدمةإن السؤال الملح الذي يطرح نفسه بقوة اليوم، وبعد مضي أحد عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، في آذار من عام 2011: لماذا لم تنجح الثورة في استقطاب فئات واسعة من الشعب السوري، والذي كان يعاني بأجمعه من الاستبداد؟ لماذا لم تستطع الثورة السورية إقناع الدول الفاعلة دوليًا وإقليميًا في دعمها كما تدعم روسيا وإيران النظام؟ أين يكمن جوهر المشكلة، والذي تنبثق منه باقي الأعراض، وما هو المطلوب ......





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