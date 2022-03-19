امانة العاصمة تطلق فعاليات احياء معالم بغداد التراثية

2022/03/19 | 12:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن أمين بغداد، علاء معن، اليوم السبت، انطلاق الفعاليات الثقافية الرائدة لاحياء معالم العاصمة التراثية من زقاق المتنبي وسط حضور دبلوماسي وأجنبي وعربي.وذكر بيان لأمانة بغداد، أن “أمين بغداد رعى عرضاً مسرحياً كبيراً في زقاق المتنبي بعنوان ( كلكامش الذي رأى ) إخراج الفنان د.حسين علي هارف ويمثل لوحة فنية تعكس ارث […]

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