ختام بطولة اندية بغداد بالتايكواندو

2022/03/19 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تصدر نادي الشرطة جدول ترتيب الفرق ببطولة اندية بغداد للمتقدمين بالتايكواندو وجاء الكهرباء ثانيا ً والحدود ثالثاً بعد منافسات قوية بين الاندية المشاركة.وقال رئيس اتحاد اللعبة ابراهيم البهادلي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “هذا التجمع افرز العديد من المواهب الجيدة التي ستخدم المنتخب الوطني الذي يستعد للبطولات الخارجية والاهم الحصول على […]

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