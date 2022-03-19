امرأة تبحث عن صاحب لعبة أرنب عثرت عليها خلال نزهة برفقة كلبها.. لاقى رواجًا على الإنترنت

2022/03/19 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت إيرين سوريسن تمشي مع كلبها في شارع “52 أند بورت” عندما لاحظت شيئًا ما في الشارع: دمية أرنب منسية.بدلاً من تركها في الشارع، قررت سوريسن تصوير فيديو بهدف البحث عن صاحب الأرنب.لم يلفت نداءها انتباه المالك، لكن لاحظه منشئ محتوى شهير على وسائل التواصل الاجتماعي

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