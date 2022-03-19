الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية شرق ديالى

2022/03/19 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انطلقت قوة من الحشد الشعبي، اليوم السبت بعملية أمنية في عدد من المناطق شرق محافظة ديالى.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواءين 20 و110 نفذت عملية امنية ضمن قاطع عمليات ديالى التابع لهيئة الحشد الشعبي حيث فتش اللواء 20 منطقة بقجة في سلسلة نفط خانة، فيما قام اللواء […]

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