الحشد الشعبي يطلق عملية امنية جنوب تكريت

2022/03/19 | 12:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن انطلاق عملية امنية جنوب تكريت مركز صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي متمثلة باللواء ٣٥ ، والفوج الثالث في قيادة العمليات شرعت بعملية أمنية جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “العملية شملت مسح وتطهير […]

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