داهمت المنازل وأرعبت الأطفال.. أبو ريشة يطالب الكاظمي بالتحقيق بدخول قوة أمنية للأنبار

2022/03/19 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

طالب الشيخ عبد الرزاق ابو ريشة، احد شيوخ عشائر ابو ريشة، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بدخول قوة أمنية للأنبار أقدمت على مداهمة المنازل وارعاب الأطفال والنساء.

وقال أبو ريشة، لـ(بغداد اليوم): "نطالب الجهات الرسمية بفتح تحقيق فوراً بدخول قوة أمنية إلى المدنية ومداهمة البيوتات في منتصف الليل وكسر أبوابها وغرف النوم وإرعاب الاطفال والنساء"، مشدداً على أن "دخول القوة غير مسموح به نهائياً".

وأضاف: "كوني شيخ عشيرة معروفة على مستوى العراق والمحافظة فنعلن أن الأمر الذي حصل مرفوض نهائياً لا سيما وأننا قارعنا الإرهاب وفلول داعش"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"اتخاذ الاجراء اللازم بحق هذه القوة ومعرفة من أين أتت".

وتابع: "وبخلاف ذلك سنتجه إلى الاسلوب العشائري ولن نسمح بخروج عنصر واحد من القوة حال دخلت المدينة مرة أخرى".

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