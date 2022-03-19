2022/03/19 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، غياب المحترف في نادي غوتنبرغ السويدي أمير العماري عن صفوف المنتخب الوطني بسبب الإصابة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “لاعب المُنتخب الوطني، المحترف في نادي غوتنبرغ السويدي أمير العماري تعرض إلى إصابةٍ عَضليّةٍ في مُباراةٍ وديةٍ خاضها فريقه يوم أمس ضد فريقِ نوربي، وذلك حسب […]

ظهرت المقالة المصائب لا تأتي فرادى..



ضربة جديدة للمنتخب الوطني قبل مباراة الإمارات أولاً على ايرث نيوز.

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