مقتل أربعة جنود بتحطم طائرة عسكرية أميركية في النرويج

2022/03/19 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة النرويجية، السبت، مقتل أربعة جنود كانوا على متن طائرة عسكرية أميركية تحطمت شمال النرويج، الجمعة.

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