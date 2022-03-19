انخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي

2022/03/19 | 12:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلتا صباح اليوم، 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

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