الصين تسجل حالتي وفاة بفيروس بكورونا لأول مرة منذ عام

2022/03/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عن تسجيل أول حالتي وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أكثر من عام.

وبحسب الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 2226 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مقابل 2416 اصابة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة أن حالتي الوفاة سجلتا في مقاطعة جيلين في شمال شرق البلاد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق أو قيود صارمة في مدن عدة.

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