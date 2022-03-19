توجه لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكرية بين العراق ورومانيا

2022/03/19 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاكشف السفير الروماني في بغداد رادو أوكتافيان دوبرى، اليوم السبت، عن وجود نية لإبرام اتفاقيات عسكرية بين العراق ورومانيا.وقال دوبرى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رومانيا لها باع طويل بالتعاون مع العراق على جميع الأصعدة منذ عام 1950 "، مبيناً أن" رومانيا تركز على الجانب الأمني والدفاعي ولكن لا يمنع التركيز على الجوانب الاخرى من بينها الاقتصادية والثقافية والرياضية "، لافتا الى أن" رومانيا لديها العديد من مذكرات التسليح مع العراق في السنوات الماضية ونطمح بأن يكون التعاون أفضل خصوصاً ونحن نرى أن التعاون بحاجة الى تطوير وبمساحة أوسع ".وتابع: " تحدثنا كثيراً مع الجانب العراقي عن التعاون وخصوصاً في مجال الدفاع من بينها استضافة دورات للضباط العراقيين واخرى متخصصة لوزارة الدفاع ".وأكد ان " هناك اتفاقات أولية مع الجانب العراقي تخص الجانب العسكري وحماية المعلومات السرية وكذلك مذكرة تفاهم حول التعليم العسكري". وحول التعاون الاقتصادي أكد السفير الروماني ان " بلاده لديها بعض الشركات العاملة في العراق في مجال البترول والطاقة الكهربائية والبنى التحتية"، لافتاً الى وجود العراقيين بشكل جيد في رومانيا ومنهم من يقيم قرابة الـ 30 عاماً وأكثر وهذا المجتمع من الممكن أن يساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية ".

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